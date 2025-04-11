Глава Минобороны ФРГ был шокирован слитыми данными о минусах немецкой техники
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Борис Писториус, возглавляющий Министерство обороны Германии, выразил удивление в связи с информацией о проблемах, выявленных в работе немецкой военной техники, поставленной Украине, сообщает «Царьград».
По данным, опубликованным порталом Tagesschau, практически все образцы крупной немецкой военной техники, используемой на Украине, демонстрируют значительные недостатки. Ресурс пишет, что об этом заявил заместитель военного атташе Германии в Киеве во время закрытой лекции.
Министр обороны ФРГ Писториус очень удивился этим сообщениям. Он отметил, что ему не было известно о подобных претензиях, хотя и признал, что в условиях продолжительных боевых действий выход техники из строя вполне вероятен.
Издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в немецкой армии, подтвердило, что доклад военного атташе отражает действительность.
Эти сведения контрастируют с ожиданиями Украины, возлагавшей большие надежды на западную помощь. Уже несколько лет назад стало очевидно, что у Запада имеются серьезные проблемы. Несмотря на то, что Украину поддерживают свыше тридцати стран, Россия продолжает наступление, что свидетельствует о недостаточной эффективности западного вооружения.
Норвежский политолог Гленн Дизен, осознавая сложившуюся ситуацию, сделал громкое заявление, которое, вероятно, не будет услышано в Европе, охваченной русофобскими настроениями.