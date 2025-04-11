Борис Писториус, возглавляющий Министерство обороны Германии, выразил удивление в связи с информацией о проблемах, выявленных в работе немецкой военной техники, поставленной Украине, сообщает «Царьград» .

По данным, опубликованным порталом Tagesschau, практически все образцы крупной немецкой военной техники, используемой на Украине, демонстрируют значительные недостатки. Ресурс пишет, что об этом заявил заместитель военного атташе Германии в Киеве во время закрытой лекции.

Министр обороны ФРГ Писториус очень удивился этим сообщениям. Он отметил, что ему не было известно о подобных претензиях, хотя и признал, что в условиях продолжительных боевых действий выход техники из строя вполне вероятен.

Издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в немецкой армии, подтвердило, что доклад военного атташе отражает действительность.

Эти сведения контрастируют с ожиданиями Украины, возлагавшей большие надежды на западную помощь. Уже несколько лет назад стало очевидно, что у Запада имеются серьезные проблемы. Несмотря на то, что Украину поддерживают свыше тридцати стран, Россия продолжает наступление, что свидетельствует о недостаточной эффективности западного вооружения.

Норвежский политолог Гленн Дизен, осознавая сложившуюся ситуацию, сделал громкое заявление, которое, вероятно, не будет услышано в Европе, охваченной русофобскими настроениями.