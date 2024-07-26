Глава Минкультуры Подмосковья посетил Орехово-Зуево с рабочим визитом

Накануне состоялся рабочий визит министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова в Орехово-Зуевский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В ходе визита министр ознакомился с работой культурно-досугового центра «Дулевский», обсудил с главой округа Русланом Заголовацким план развития парка культуры и отдыха «Дулевский», а также создание школы креативных индустрий на базе Детской школы искусств имени Я. Флиера.

Здание культурно-досугового центра «Дулевский» построено в 1930 году по проекту выдающегося советского архитектора Константина Мельникова и является памятником архитектуры советского авангарда. Оно отличается уникальной пространственной композицией — при взгляде сверху здание напоминает звезду.

В настоящее время в культурно-досуговом центре «Дулевский» работает более 30 кружков, где занимаются свыше 870 человек. Для жителей всех возрастов открыты различные творческие коллективы: театральные, танцевальные, художественные, оригинального жанра и многие другие. Реализуется проект «Активное долголетие» и собственный проект «Звезда Фарфористов».

В учреждении проходит множество мероприятий, проводятся концерты, театральные представления, экскурсии и квесты. Визитными карточками учреждения стали гастрономический фестиваль «Вар-варенье», фарфоровый фестиваль «Агашка» и «трогательный музей» «Чай с вареньем». Последний представляет собой необычное творческое пространство, где все экспонаты можно трогать, нюхать и пробовать на вкус. Здесь хранятся экспонаты, рассказывающие об истории быта Орехово-Зуевского края, знаменитый дулевский фарфор, рецепты из старинной поваренной книги. Посетителям предлагают душистый чай и дулевское жареное клубничное варенье.

Также в рамках рабочей поездки Василий Кузнецов ознакомился с работой парка культуры и отдыха «Дулевский», его инфраструктурой, состоянием и содержанием территории, а также с культурно-досуговой программой. В ходе визита обсуждались план развития парка и концепция развития сервисов и услуг, востребованных посетителями.

Парк культуры и отдыха «Дулевский» расположен на территории одноименного культурно-досугового центра и на сегодняшний день является главной досуговой площадкой округа для местных жителей и туристов. На регулярной основе в парке проводятся развлекательные и спортивные мероприятия, а также общеобластные праздники и фестивали, в том числе, и фестивали-визитные карточки муниципалитета «Вар-варенье» и «Агашка».

В 2024 году на базе детской школы искусств имени Якова Флиера Орехово-Зуевского городского округа в рамках федерального проекта «Придумано в России» планируется создание школы креативных индустрий, где дополнительное образование смогут получить 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Ребят научат создавать проекты в области искусств и цифровых технологий. В школе будет организовано три студии по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, дизайн. Торжественное открытие школы креативных индустрий запланировано на сентябрь этого года.

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