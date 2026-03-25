Глава Лосино-Петровского вручил первые паспорта школьникам

Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла 24 марта 2026 года в Центре детских инициатив «Дом Первых. Лосино-Петровский». Документы юным жителям вручил глава округа Сергей Джеглав, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получение главного документа стало для подростков началом нового этапа жизни. Паспорт открывает дополнительные возможности: официальное трудоустройство, путешествия по стране, участие в общественной деятельности.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Школьников также поздравили председатель муниципального совета депутатов Татьяна Голод, ветеран СВО Артем Ковалевский и члены партии «Единая Россия». Гости подчеркнули, что звание гражданина России требует ответственности и уважения к своей стране.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Вы – будущее нашей страны. Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы успешно освоить школьную программу и сделать правильный выбор будущей профессии», — поздравил Сергей Джеглав.

Глава округа пожелал школьникам успехов в учебе и верных жизненных решений.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.