Глава Лосино-Петровского округа встретился с победительницей шоу

Встреча главы Лосино-Петровского округа Сергея Джеглава с победительницей телешоу «Битва шефов» Татьяной Хламовой прошла в деревне Топорково в предпраздничные дни. Они вместе приготовили пасхальные куличи и обсудили развитие муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Джеглав приехал в гости к Татьяне Хламовой, победительнице пятого сезона кулинарного шоу «Битва шефов». В преддверии Пасхи она провела мастер-класс по приготовлению традиционного кулича, рассказала об этапах замеса теста и поделилась секретами получения пышной «шапочки».

Во время встречи обсудили вопросы развития округа и реализацию Народной программы «Единой России». Речь шла о детской игровой площадке в Топорково, обустроенной по губернаторской программе. По словам Татьяны Хламовой, объект востребован у семей с детьми, жители довольны его появлением.

Также участники встречи затронули тему модернизации системы теплоснабжения, запланированной на этот год, и роста бюджета муниципалитета за последние годы. Это позволяет расширять перечень проектов и повышать комфорт проживания в округе.

«Благодарю Татьяну Ивановну за теплый прием и новый кулинарный навык. Радует, что в округе живут такие талантливые и активные люди», — отметил Сергей Джеглав.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.