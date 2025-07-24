Глава Лосино-Петровского Джеглав вручил первые паспорта юным жителям округа

В торжественной обстановке глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил первые паспорта юным жителям округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лосино-Петровского.

Гражданин Российской Федерации — это гордое и почетное звание, которое нужно нести с честью и достоинством, а получение первого документа, удостоверяющего личность — это волнительное и радостное событие, которое запомнится на всю жизнь.

Получив свой первый паспорт, 14-летние ребята могут работать, путешествовать, участвовать в общественных объединениях.

«Дорогие лосинопетровцы! От всей души поздравляю вас с знаменательным днем и желаю быть достойными и ответственными гражданами нашей Великой страны. Впереди начало нового учебного года, а это значит, что необходимо приложить все усилия, чтобы освоить школьную программу, определиться с выбором будущей профессии и начать подготовку к сдаче итоговых экзаменов, ведь каждый из вас — это будущее России!» — поздравил Сергей Джеглав.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

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