Руководитель городского округа Лобня Анна Кротова приняла участие в региональном этапе Форума «Малая Родина — сила России» в Красноярске. Вместе с коллегами из разных регионов она обсудила тему транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, с которым мы очень давно знакомы, поделился опытом по работе самокатов в Москве. Тема не простая, ее мы начали прорабатывать в прошлом году. Разберем эту тему на транспортном часе. Доложу первый подход к стратегии организации самокатов в Лобне», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Также Анна Кротова приняла участие в стратегической сессии «Муниципальный диалог». Выработанные решения попадут в резолюцию Президента. В предложениях — перераспределение полномочий между субъектами и муниципалитетами, упрощение процесса принятия в муниципальную собственность бесхозяйных дорог.

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