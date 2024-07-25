Глава Ленинского округа вновь посетил семью участника СВО

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловом посетили семью Олега — участника специальной военной операции, который сейчас служит водителем в зоне СВО, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Когда принесли повестку, он в какой-то степени даже рад был — думал пойти контрактником. Говорил, что это его долг как мужчины. Хотя он не военный, только в армии служил. Я мужа тогда уговаривала не спешить принимать такое решение — всё-таки двое маленьких детей. А когда пришла повестка, стало понятно, что от судьбы не уйдёшь. Созваниваемся с мужем, говорит, что всё у него хорошо», — рассказала жена участника СВО Наталья.

Уточняется, что на встрече обсудили меры поддержки, которые получит семья: в квартире помогут с ремонтом, Олегу передадут необходимые запчасти для машины, которую он использует на территории специальной военной операции. Также детям Олега и Натальи помогут с дополнительными кружками.

«Предоставление помощи участникам спецоперации и их семьям — это наш долг. Мы обязаны оказывать им внимание и поддержку. Мы контролируем предоставление всех положенных выплат и льгот, решаем бытовые проблемы и продолжаем отправлять гуманитарные грузы», — приводятся в сообщении слова председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

В Ленинском округе регулярно оказывают поддержку семьям участников СВО — собирают и доставляют гуманитарные грузы для бойцов, также устраивают игры, турниры по лазертагу для их детей и другие развлекательные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.