Глава Ленинского округа рассказал о точках развития в муниципалитете

Глава Ленинского округа Станислав Каторов на окружном форуме сторонников партии «Единая Россия» «Подмосковье-2026», состоявшемся в Люберцах, представил результаты работы за год и обозначил ключевые направления развития Ленинского округа, сообщает пресс-служба муниципального образования.

В городском округе Люберцы прошел окружной форум сторонников «Единой России». Более 600 участников из Люберец, Ленинского и Котельников собрались, чтобы подвести итоги и обсудить планы на следующий год. Местом проведения стала школа № 51 — одна из тех, что появились по наказам жителей, вошедших в народную программу «Единой России». Участие в форуме сторонников партии «Единая Россия» приняли депутаты Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков, Московской областной Думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, глава Люберец Владимир Волков, депутат Совета депутатов Ленинского округа, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Дмитрий Белитский.

«Совместно с депутатом Госдумы Романом Терюшковым, депутатами Мособлдумы Лидией Антоновой и Дмитрием Дениско подвели итоги и обсудили ход реализации „Народной программы“ и проектов, которые дают системный импульс развитию нашего округа. Это строительство школ и детских садов, модернизация системы отопления, меры поддержки семей мобилизованных, проекты патриотического воспитания и многое другое», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он уточнил, что в 2025 году в Ленинском городском округе были открыты 4 школы и 3 детских сада, введены в эксплуатацию две крупные поликлиники, женская консультация в ЖК «Зеленые Аллеи», пожарное депо в Дрожжино, досрочно завершен ремонт 26 участков дорог общей протяженностью 16 км, благоустроены Малый Тарычевский пруд, скверы в Измайлово и Развилке, обновлена береговая линия Нижнего Ащеринского пруда, установлены детские площадки в 7 дворах и многое другое.

«Планы на 2026 год — еще масштабнее. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим и их семьям, открывать новые школы, детские сады и учреждения здравоохранения, развивать культуру и спорт. Особое внимание уделим строительству и ремонту дорог, благоустройству дворов, парков и общественных пространств», — подытожил Каторов.

Уточняется, что особое внимание в ходе форума депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Роман Терюшков уделил вопросам поддержки участников СВО.

«Поддержка участников СВО и членов их семей, доставку гуманитарной помощи на фронт, адаптацию ветеранов спецоперации — эта работа в муниципалитетах ведется активно и системно», — отметил Терюшков.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа, депутат Совета депутатов Ленинского округа и ветеран СВО Дмитрий Белитский участникам форума подробно рассказал о системе помощи участникам спецоперации.

«Партия „Единая Россия“ взяла на себя роль движущей силы всей системы поддержки участников СВО и их семей в Ленинском городском округе. С 2022 года мы сопровождаем более 1200 семей: от единовременных выплат и упрощенного оформления пособий до трудоустройства ветеранов, компенсации 50% ЖКХ, бесплатных кружков для детей героев и высокотехнологичной реабилитации. Отправлено более 670 тонн гуманитарной помощи, проведены десятки „Уроков мужества“, работает центр „Стратегия“, где можно получить в том числе и психологическую поддержку. Это не просто цифры — это судьбы наших бойцов и их близких, за которыми стоит ежедневная, системная работа партии. Как человек, прошедший зону боевых действий, могу сказать: такая поддержка — то, что дает уверенность и силы и на передовой, и после возвращения домой», — отметил он.

