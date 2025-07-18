Глава Котельников вручил ключи от квартиры ребенку, оставшемуся без родителей

Оставшийся без попечения родителей, восемнадцатилетний Иван уверенно строит свое будущее. Он окончил «Луганский колледж автосервиса имени А. А. Гизая» и уже получил среднее профессиональное образование по профессии «Сварщик». В свободное время занимается спортом, особенно любит греко-римскую борьбу. Постоянно поддерживает и помогает своей бабушке.

Администрация городского округа Котельники обеспечивает жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. В 2025 году планируется обеспечить жильем четверых детей.

«Я искренне надеюсь, что собственное жилье станет для Ивана надежным фундаментом, позволит сосредоточиться на своем профессиональном и личностном развитии. От всей души желаю ему счастья, успехов и множества радостных моментов в новом доме! Пусть эта квартира станет для него местом, где исполняются мечты», — пожелал Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.

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