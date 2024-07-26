Глава Коломны передал детектор БПЛА военнослужащему в зоне военной спецоперации

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев встретился с супругой военнослужащего, который во время личного приема обратился с просьбой помочь приобрести детектор БПЛА. Этот аппарат позволит обнаружить дрон еще на подлете и избежать потерь при выполнении боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Гречищев передал прибор супруге бойца и сообщил, что в ближайшее время детектор отправится к получателям. Новейшая технология позволит жене военнослужащего чувствовать себя более защищенной и уверенной в том, что ее муж и его соратники будут в безопасности во время выполнения служебных обязанностей.

«Это только малая часть того, что мы можем сделать для наших земляков. Спасибо всем, кто принимает участие в сборе и передаче помощи!» — сказал глава муниципалитета.

В округе регулярно отправляют дополнительную помощь в зону СВО, в начале июля из Коломны отправили еще 6 машин.

Медицинские принадлежности для полевых госпиталей, в которых проходят лечение наши бойцы, собрали сотрудники, родители и дети из 28 учреждений образования. В подразделения 236-й гвардейской артиллерийской бригады направлен груз, собранный жителями в группе, которую возглавляют Елена Галкина и ее супруг, Герой России Григорий Галкин.

С начала СВО в городском округе Коломна собрано и отправлено более 150 тонн гуманитарного груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.