Глава Кемерова рассказал, какие дома планируется построить в новом ЖК

4 сентября губернатор Кузбасса объявил о старте глобальной стройки.

По информации мэра областной столицы, дома будут разной высотности. А строительные работы (и график ввода жилья) в границах улиц Тухачевского — Гагарина — Мирной — Сибиряков-Гвардейцев поделят на четыре очереди.

«Первая очередь будет включать 6-16 этажные дома на 358 квартир, подземную парковку, помещения для бизнеса. В микрорайоне предусмотрено строительство детского сада на 125 мест. Общая площадь жилья во всех четырех очередях будет 56 тыс. кв. м», — прокомментировал Дмитрий Анисимов.