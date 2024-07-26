Глава Каширы поделился опытом экономического развития округа с коллегами из ЛНР

Участником образовательного семинара стал глава Каширы Михаил Шувалов. Он поделился опытом с коллегами из ЛНР, выступив с докладом на тему экономического развития округа и взаимодействия с бизнесом, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Михаил Шувалов рассказал об особенностях процесса развития промышленной инфраструктуры на территории муниципалитета, а также о привлечении государственных и частных инвестиций, создании новых рабочих мест, эффективных управленческих решениях в области экономического развития округа и влияния на развитие экономики региона.

«Реализация планов социально-экономического развития муниципального образования, а также отдельных целевых программ требует привлечения инвестиций. Муниципальная власть заинтересована в создании условий для привлечения и удержания инвестиций на своей территории. Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств, вкладываемых на территории муниципального образования, составляет суть муниципальной инвестиционной политики. С помощью финансовых вложений происходит стабилизация экономики муниципалитета и страны в целом, растет конкурентоспособность, изменяется соотношение экспорта и импорта», — сказал Шувалов.

Глава округа привел живой пример взаимодействия администрации и инвестора. Местная компания «Санрайз» давно наладила производство резиновой обуви, ничем не уступающей по качеству и внешнему виду иностранным аналогам всем известной марки Crocs. Проблема дальнейшего развития заключается в отсутствии собственной производственной площадки. Администрация сформировала необходимый земельный участок, соответствующий требованиям технического задания, необходимый для строительства собственных производственных площадей. В настоящее время прорабатывается механизм предоставления указанного земельного участка, ориентируясь на программу предоставления земельного участка за 1 рубль в рамках реализации проекта по импортозамещению, а также привлечение региональных ведомств для совместного сопровождения в части получения региональных мер поддержки, получения технических условий на создание инженерной инфраструктуры и строительной документации. На всех этапах реализации проекта администрация обеспечит сопровождение инвестора. Кстати, предприятие активно участвует в поддержке наших бойцов на территории СВО, помогает товарами собственного производства и активно участвует в жизни округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.