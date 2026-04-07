Глава Химок проверила устранение подтопления дома на улице Строителей

Выездную встречу с жительницей дома № 5 на улице Строителей провела 5 апреля глава Химок Инна Федотова. Темой обсуждения стало подтопление подвального помещения, к решению проблемы подключены профильные службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инна Федотова вместе с профильными специалистами осмотрела подвал дома в Новых Химках и обсудила ситуацию с жительницей. Для решения вопроса привлечены ТСК «Мосэнерго», «Химкинский водоканал» и управляющая компания «Жилищник». Специалисты приступили к комплексному обследованию инженерных сетей, чтобы установить причину и точное место утечки.

«Поставила задачу — в кратчайшие сроки определить причину подтопления и предложить конкретные меры. В течение недели проблема должна быть полностью устранена, включая восстановление отмостки дома», — отметила Инна Федотова.

После встречи профильным службам дали дополнительные поручения. Сотрудники МБУ «ОГХ» привели в порядок двор и детскую площадку возле дома. Ситуация находится на личном контроле главы городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.