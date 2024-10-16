Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с участником СВО

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участником специальной военной операции Русланом и его близкими в приемной ступинского отделения партии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Все, кто принимает участие в специальной военной операции – герои. Спасибо Вам и тем ребятам, которые защищают интересы Родины, безопасность мирных жителей. Вместе с Вашими родными ждем Вашего возвращения домой с победой, продолжаем помогать фронту, поддерживать семьи героев. Наши волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, антидроновые одеяла, супы и многое другое, ступинские промышленные, торговые предприятия оказывают помощь при сборе и доставке гуманитарной помощи. Мы проводим разговоры о важном в школах, где рассказываем о подвигах наших героев», - отметил Сергей Мужальских.

Глава округа вручил герою благодарственное письма, памятный подарок и журнал «Воинская доблесть», посвященный подвигам ступинцев в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Руслан отправился на СВО добровольцем в 2023 году. 23 августа при удержании опорного пункта получил ранение. За заслуги в ходе проведения специальной военной операции награжден медалью Жукова.Боец рассказал о службе, товарищах, обстановке в зоне проведения СВО. Участники встречи обсудили необходимую помощь и поддержку нашим бойцам и семье героя.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО, их близким и эвакуированным жителям Курской области работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8(496)647-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7(496) 642-14-68, +7(496) 642-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.