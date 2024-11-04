Глава города Лыткарино поздравил земляков с Днем народного единства

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Глава городского округа Константин Кравцов поздравил жителей Лыткарина с государственным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В этот день мы отдаем дань уважения вековым традициям нашей великой страны: единству, преданности Родине, ответственности за нее, которую завещали нам предки. Эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают великой силой. Как и наши героические предки, мы дорожим независимостью нашей великой страны, остаемся преданными высшим идеалам мира, свободы, добра и справедливости", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава округа, всех жителей связывает общая цель – сохранить Россию сильной, способной уверенно отстаивать свои интересы, устои, духовные, моральные и культурные ценности.

В своем обращении Кравцов также пожелал лыткаринцам крепкого здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.