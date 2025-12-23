Глава ФПБК Бородин раскритиковал вручение премии Прохору Шаляпину в Госдуме

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подверг критике вручение премии певцу и блогеру Прохору Шаляпину в стенах Госдумы, сообщает «Абзац» .

Ранее Прохор Шаляпин в своих соцсетях рассказал, что во вторник в Госдуме ему вручили премию «Этичный блог» в номинации «Прорыв года».

«В последнее время в Госдуме я вижу много фриковатых людей — сегодня вот поселился Прохор Шаляпин. Я не понимаю, за что дают премии: за рассказы о том, как он живет за счет пенсионеров, за счет бабушек? Он у нас эксперт по каким вопросам?!» — возмутился Бородин.

Он подчеркнул, что партия, организующая премию, все чаще приглашает фриков и популярных блогеров. Вероятно, они намерены использовать блогеров для своей предвыборной кампании.

Глава ФБК добавил, что Госдуме необходимо пересмотреть внутреннюю политику по вручению премий, чтобы не портить авторитет и имидж одного из главных учреждений страны.

