Глава Электростали проверил уборку снега на городских территориях 10 февраля

сегодня в 18:29

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 10 февраля провел объезд территорий для контроля работы коммунальных служб по уборке снега и выполнению поручений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время еженедельного объезда глава Электростали Филипп Ефанов оценил качество и оперативность уборки снега на городских дорогах и дворовых территориях. Коммунальные службы продолжают использовать спецтехнику для расчистки и обработки дорог песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи.

Особое внимание уделили состоянию дворов. Ефанов поручил усилить вывоз снега и устранение колейности на внутридворовых проездах. Также проверили зоны сбора твердых коммунальных отходов — службы контролируют состояние контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора.

Коммунальные службы Электростали продолжают ежедневную работу для поддержания порядка и комфорта в округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.