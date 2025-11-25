Глава Электростали Филипп Ефанов провел объезд территорий восточного района

В рамках еженедельного объезда территорий глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов встретился с жителями восточной части города. Маршрут объезда был сформирован с учетом обращений, поступивших во время выездного приема, что позволило уделить внимание наиболее актуальным вопросам жителей.

Одним из адресов объезда стал дом № 13 по улице Юбилейной. Здесь глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов выслушал ряд вопросов, с которыми жители регулярно обращаются в свою управляющую компанию. Среди озвученных проблем — неудовлетворительная уборка подъездов, необходимость проведения ремонтных работ межпанельных швов в многоквартирном доме, а также сложности, связанные с канализацией в подвальных помещениях. По каждому пункту были даны соответствующие поручения ответственным службам и управляющей компании для устранения недостатков.

Также в рамках маршрута глава Электростали встретился с активным жителем дома № 17 по улице Октябрьской. На данной придомовой территории ранее были выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории, а также уложены искусственные неровности для ограничения скоростного режима. С этого адреса поступило обращение по вопросу подтопления части дворовой территории и тротуара между домами № 15 и 17. Этот вопрос также был принят во внимание и будет обязательно проработан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.