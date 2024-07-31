Глава Егорьевска проверил благоустройство дворов на ул 50 лет ВЛКСМ и Тельмана

Глава городского округа Дмитрий Викулов посетил несколько дворов на улице 50 лет ВЛКСМ и улице Тельмана. В настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворе дома № 12 на улице 50 лет ВЛКСМ Дмитрий Викторович пообщался с представителем компании-подрядчика, уточнил сроки окончания работ. Сейчас здесь уже заасфальтированы подходы к подъездам, установлен бортовой камень, в том числе на территории будущей парковки на 140 мест. Завершить работы планируют через неделю.

Жители этого дома также попросили обратить внимание на состояние участка дороги у местного магазина, где после дождя образуется большая лужа.

Также глава округа посетил двор у дома № 12 на улице Тельмана. Здесь также продолжаются работы по обустройству парковки и внутри дворовых тротуаров и подъездных путей. В плане установка новой детской площадки площадью 100 кв. метров, асфальтовое основание для нее уже готово. Жители попросили главу округа и представителей управления благоустройства и дорожного хозяйства установить при входе в подъезд поручни для пожилых жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.