Глава Дубны Максим Тихомиров наградил работников научных институтов и производств

На торжественном мероприятии по случаю 68 дня рождения Дубны Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам предприятий и организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник отдела Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ (Объединенного института ядерных исследований) Колесников Вадим Иванович был отмечен благодарностью Министерства науки и высшего образования РФ. Его коллега, заместитель главного инженера ОИЯИ, Дударев Андрей Витальевич награжден знаком отличия ГК «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени. Еще одна награда, почетная грамота ГК «Росатом», была вручена сотруднику Объединенного института ядерных исследований Анисимову Юрию Сергеевичу - помощнику директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ по общим вопросам. Почетная грамота Главы городского округа Дубна вручена Рожкову Владиславу Андреевичу, младшему научному сотруднику Научно-экспериментального отдела встречных пучков Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ. Владислав Андреевич в конце 2023 года стал лауреатом премии молодых ученых и специалистов ОИЯИ на 2024 год в номинации «Научно-методические и научно-технические работы».

Отметили также и сотрудников других градообразующих предприятий — почетной грамотой Главы городского округа Дубна награжден исполнительный директор ПАО «Приборный завод „Тензор“ Вожов Никита Юрьевич. Почетная грамота Министерства территориальной политики Московской области вручена Хомякову Роману Михайловичу, исполнительному директору Управляющей компании Особой экономической зоны „Дубна“. Роман Михайлович с 2022 года осуществляет управление текущей деятельностью АО „ОЭЗ ТВТ „Дубна“. Упор в повседневной работе делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных подразделений и должностных лиц из числа руководящего состава ОЭЗ. Под его руководством выполняется планирование, разработка и внедрение стратегических планов для УК ОЭЗ „Дубна“, организация экономически обоснованной операционной деятельности, а также создание максимально комфортных условий для успешной деятельности резидентов.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.\