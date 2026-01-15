Глава Домодедово проверила уборку снега в микрорайоне Южный 14 сентября

сегодня в 18:16

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 14 сентября повторно посетила микрорайон Южный для контроля исполнения поручений по уборке снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка снега в Домодедово находится на личном контроле главы округа. Евгения Хрусталева 14 сентября вновь выехала в микрорайон Южный, чтобы проверить выполнение ранее данных поручений по расчистке территории.

В ходе объезда было отмечено, что работы продолжаются, привлечены дополнительные силы и техника. Однако на ряде адресов по-прежнему требуется усиление, все проблемные точки зафиксированы для дальнейшей отработки.

Очистка дворов и проездов ведется в плановом режиме, но из-за большого объема снега отдельные участки требуют дополнительных ресурсов. Евгения Хрусталева подчеркнула, что ситуация остается под контролем, а работы по уборке снега будут продолжаться до полного наведения порядка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.