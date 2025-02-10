Глава Домодедова встретилась с родными бойцов СВО, занятыми в системе образования

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и городской прокурор Константин Федоренко провели несколько встреч с родственницами бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречи проходили в стенах образовательных учреждений округа, где и работают близкие защитников. Это их жены, мамы и дочки. Женщины рассказали, как служат их мужчины, есть ли какие-то потребности у семей.

На встрече также присутствовали депутаты совета депутатов, начальники территориальных отделов, которые закреплены за семьями военнослужащих и помогают в случае необходимости.

Евгения Хрусталева и Константин Федоренко рассказали участникам встречи о действующих в регионе мерах поддержки и способах их получения.

«Защита Родины — это не просто долг, это проявление любви к своей земле, народу, к тем, кто дорог сердцу. За каждым военнослужащим стоит его семья. Их терпение и любовь — это подвиг, который заслуживает глубокого уважения», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.