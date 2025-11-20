Глава Домодедова обсудила вопросы миграционного контроля и работы горслужб

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела традиционное оперативное совещание с командами ключевых управлений. Обсудили вопросы, которые напрямую влияют на безопасность, порядок и комфорт жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Миграционный контроль.

Истек срок легализации иностранных граждан. Все, кто не обновил документы, считаются находящимися в России незаконно и подлежат выдворению.

Работодателям напомнили о необходимости проверять статус своих сотрудников через реестр контролируемых лиц на портале 50.мвд.рф — достаточно ввести ФИО и паспортные данные. Это обязательная мера, которая позволяет избежать нарушений и обеспечить безопасность в округе.

Работа дорожных служб.

Ведется установка новых светофоров сразу по четырем адресам: пересечение ул. Дружбы и 25 лет Октября, ул. Советская / ул. Речная, ул. Гагарина / ул. Речная, 3-й Московский проезд / ул. Центральная. Это повысит безопасность для пешеходов и сделает транспортные развязки более безопасными.

Здравоохранение.

Часть врачей Домодедовской больницы переведена на удобный график 2/2 — теперь помощь доступна и в выходные. Кроме того, сформирована мобильная бригада, которая выезжает к маломобильным пациентам: проводит осмотр, забор анализов, вакцинацию и необходимые исследования.

Важно: появились мошеннические рассылки от имени медучреждений с просьбой «актуализировать прикрепление». Это фейковые сообщения — игнорируйте их и не переходите по ссылкам.

Дополнительно рассмотрели обращения жителей, которые поступили через все каналы связи. Каждая служба получила задачи по оперативному устранению проблем на местах. Также представлен новый руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.