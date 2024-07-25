Глава Долгопрудного Владислав Юдин вручил паспорта 13 юным жителям города

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:56

В ДК «Вперед» состоялась церемония вручения юным жителям города основного документа гражданина РФ. Провел ее глава г. о. Долгопрудный Владислав Юдин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ДК «Вперед» состоялась церемония вручения юным жителям нашего города основного документа гражданина РФ. Провел ее глава г. о. Долгопрудный Владислав Юдин.

Паспорта вручали 13 ребятам. В зале находились их родители, близкие люди.

Владислав Юдин поздравил подростков с этим важным событием.

«Паспорт гражданина России — большая честь и большая ответственность, не только широкие права, но серьезные обязанности. Долг каждого — достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства, нашей великой Родины. Искренне желаю юным гражданам страны успехов. Любите Россию, гордитесь нашей страной, учитесь, трудитесь во благо нашей Родины!», — сказал глава округа.

Вместе с паспортом ребятам вручили сувениры с символикой Долгопрудного.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.