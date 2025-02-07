Глава Долгопрудного провел прием жителей в формате выездной администрации

В школе № 14 Догопрудного состоялся очередной прием жителей в формате выездной администрации. На обращения долгопрудненцев отвечал глава городского округа Роман Истомин, а также его профильные заместители, руководители управлений и отделов администрации, депутаты, представители городского здравоохранения, управляющих компаний, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобный формат встречи востребован у жителей города. В очередной раз горожане отметили, что на прием не нужно записываться заранее, достаточно следить за анонсами мероприятия, затем прийти и задать свои вопросы.

А их, как всегда, было много и по разным тематикам.

Большинство обращений касались жилищно-коммунальной сферы, ряд проблем имеет давний срок. Также много вопросов было по работе некоторых УК, содержанию дорог, общественному транспорту, благоустройству и т. д.

«Каждый прием — это почти в равной степени и обращения личного характера, и сигналы, требующие отраслевого реагирования. В этот раз в тематике обращений виден сезонный фактор — жалобы на ямы на дорогах, мусор после схода снега и так далее», — отметил Роман Истомин.

Во время выездной администрация глава заглянул в классы, посмотрел, как проводятся занятия, оценил условия учебного процесса, пообщался с ребятами и педагогами.

«Практика выездных приемов оправдывает себя — такой формат общения будет продолжен. Все обращения граждан обязательно будут отработаны», — сказал глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.