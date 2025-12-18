Глава Дмитровского округа поздравил сотрудников ЗАГСа с профессиональным праздником

18 декабря глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил Дмитровский ЗАГС, чтобы лично поздравить его сотрудников с их профессиональным праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своем приветственном слове Михаил Шувалов подчеркнул значимость работы сотрудников: «Все жизненные моменты — создание семьи, рождение детей и другие — проходят через ваши руки. Записи актов гражданского состояния — это ежедневный кропотливый труд. Вы создаете документы, ответственно и бережно храните их, чтобы потомки могли через много-много лет что-то узнать, восстановить даты, восполнить строку в летописи семьи. Желаю вам добра, благополучия, семейного уюта, и чтобы посетители вам всегда дарили улыбки».

Экскурсию для почетного гостя провела Екатерина Кузнецова — заведующая отделом ЗАГС окружного управления социального развития № 23 Министерства социального развития Московской области. Она рассказала о работе учреждения и показала основные помещения.

Особое внимание было уделено дворцу бракосочетаний, где ежегодно регистрируются порядка 1000 браков. Примечательно, что 5 % торжественных церемоний проходят в выездном формате — на живописной площадке возле музея-заповедника «Дмитровский кремль», у памятника святым Петру и Февронии, ставшего популярным местом для свадебных фотосессий.

Современная система регистрации актов гражданского состояния выстроена максимально удобно для жителей: • регистрации рождений оформляются прямо в Дмитровском роддоме, где специалист ведет прием на удаленном рабочем месте; • также ведется прием в МФЦ; • при этом в архиве отдела бережно хранятся все акты гражданского состояния жителей Дмитровского края за последние сто лет — бесценный исторический ресурс для будущих поколений.

Осмотрев помещения, Михаил Николаевич отметил необходимость обновления интерьера для создания более современной атмосферы. Кроме того, запланирован ремонт крыши — работы намечены на следующий год.

В знак признания профессионализма и преданности делу глава округа вручил благодарственные письма всем сотрудникам отдела: • заведующей Екатерине Кузнецовой; • специалистам Ольге Кузьминой, Светлане Прокуроровой, Маргарите Рыжовой, Светлане Матвиенко, Наталье Ворониной и Алексею Минченко.

«Было очень приятно, что глава нашего округа лично поздравил нас с праздником. Такие моменты объединяют: ты понимаешь, что работаешь в команде, твой труд важен для всего муниципалитета!» — поделилась одна из сотрудниц ЗАГСа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.