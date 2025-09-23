Глава Черноголовки встретился с Общественной палатой

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов вместе с представителям Общественной палаты прошелся по городу и рассказал о ключевых проектах, реализуемых в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Обсудили продвижение работ по модернизации теплосетей в городском округе Черноголовка. Напомним, что сейчас в округе идет ремонт самых ветхих участков трубопровода. Ремонт начался еще в 2024 году и продолжается. Работы идут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Также члены Общественной палаты оценили, как выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: Школьный бульвар, д. 19 и улица Центральная, д. 22. Посетили территории около поликлиники, где сейчас идет активная фаза благоустройства. Представители Общественной палаты задавали интересующие вопросы и вносили предложения.

«Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество и помощь Общественной палаты в развитии нашего города», — сказал Роман Хожаинов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.