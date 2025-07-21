Глава Черноголовки вручил 4 юным жителям округа их паспорта РФ

«Получение паспорта — это важный и ответственный момент. Это шаг во взрослую жизнь. Теперь у вас больше не только прав, но обязанностей», — обратился к ребятам Роман Хожаинов во время церемонии.

Вместе с главой на торжественном вручении паспортов присутствовала заместитель Леся Шигалева. Все вместе посидели за круглым столом, пообщались со школьниками и их родителями. Ребята рассказали о себе, чем занимаются в свободное от учебы время, кто кем хочет стать в будущем.

Вместе с первым документом 14-летним черноголовцам вручили Конституцию РФ и памятные подарки с символикой Черноголовки.

Получить свой первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке может любой желающий, достаточно при оформлении заявления сообщить о своем желании специалисту офиса «Мои Документы».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

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