Глава Черноголовки вручил 4 юным жителям округа их паспорта РФ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Черноголовка
Глава округа Черноголовка Роман Хожаинов лично вручил паспорта четырем юным черноголовцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Получение паспорта — это важный и ответственный момент. Это шаг во взрослую жизнь. Теперь у вас больше не только прав, но обязанностей», — обратился к ребятам Роман Хожаинов во время церемонии.
Вместе с главой на торжественном вручении паспортов присутствовала заместитель Леся Шигалева. Все вместе посидели за круглым столом, пообщались со школьниками и их родителями. Ребята рассказали о себе, чем занимаются в свободное от учебы время, кто кем хочет стать в будущем.
Вместе с первым документом 14-летним черноголовцам вручили Конституцию РФ и памятные подарки с символикой Черноголовки.
Получить свой первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке может любой желающий, достаточно при оформлении заявления сообщить о своем желании специалисту офиса «Мои Документы».
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.