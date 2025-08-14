Глава Чехова передал в зону СВО необходимое оборудование

По просьбе бойца Виталия с позывным «Алтай» глава муниципального округа Чехов передал через его родных детектор дронов «Булат», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Не так давно ко мне обратились его супруга Ольга с запросом на данное устройство. Сейчас оно по своем показателям уже превосходит антидроновые ружья, которые еще совсем недавно были также востребованы нашими военными. Современные детекторы способны фиксировать все основные типы БПЛА, что позволяет бойцам своевременно принимать меры противодействия беспилотной угрозе», — отметил Михаил Собакин.

Сам Виталий вырос в деревне Ваулово, срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках РФ. В октябре 2023 года ушел добровольцем выполнять задачи специальной военной операции.

До ухода на фронт Виталий работал на чеховском предприятии «СВОК» старшим смены, собирал вентиляционное оборудование. Там же сейчас продолжает трудится его гражданская супруга Ольга и ее дочь Ирина. Они всячески поддерживают своего Героя и участвую в сборах гуманитарной помощи и сами же ее отвозят. Весной семья «Алтая» уже обращалась к нам с запросом от подразделения, где служит Виталий. Мы откликнулись на просьбу и передали для бойцов маскировочные сети, медикаменты, повседневные бытовые предметами, нательное белье и продуктами питания.

Передавая сегодня Ирине детектор дронов, глава м. о. Чехов выразил слова благодарности всем нашим Героям и пожелал скорейшего возвращения с Победой.

Присоединиться к помощи военнослужащим может любой житель м. о. Чехов. На официальном сайте администрации (https://agoch.ru/events/volunteers-of-chekhov) размещен список сообществ, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь как в зону специальной военной операции, так и жителям новых регионов и приграничных областей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.