Глава Балашихи рассказал о переменах в сферах образования, медицины и благоустройства

Благодаря реализации народной программы в Балашихе видны ощутимые перемены в самых разных сферах: в здравоохранении, где власти стремятся обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех граждан; в образовании, где работают над созданием современной и эффективной системы, в благоустройстве, где создают комфортную городскую среду. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии ЕР в Балашихе Сергея Брова.

Секретарь местного отделения партии, глава города Сергей Юров особо отметил успехи в сфере образования.

«Партийный проект «Новая школа» позволил за пять лет построить и открыть 34 объекта дошкольного образования и 11 школ, создав более 16 тыс. новых мест для детей и подростков. Новые школы появились в мкр. Авиаторов, Саввино, Ольгино и ЖК «Леоновский парк». В этом году также проведена большая работа, и нам есть чем гордиться», — отметил Юров.

В сентябре 2024 года в Балашихе начала свою работу новая школа на 1 500 мест на улице Яганова, открылся детский сад в микрорайоне Ольгино, а также после капитального ремонта вновь принял своих воспитанников детский сад «Улыбка».

До конца года завершатся работы еще в трех дошкольных учреждения: в микрорайонах Новое Павлино, Измайловский лес, Центр-2. Идет строительство большой школы на 1 320 мест в микрорайоне Центр-2.

Успехи балашихинских школьников подтверждают эффективность работы.

«54 выпускника получили стобалльные результаты на ЕГЭ — лучший показатель за последние пять лет! Это яркое свидетельство того, что инвестиции в образование приносят реальные плоды», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.