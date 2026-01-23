сегодня в 16:16

Глава Балашихи провел встречу с жителями в Академии РВСН

Глава Балашихи Сергей Юров 22 января провел встречу в формате выездной администрации в Академии РВСН имени Петра Великого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители структурных подразделений администрации округа. Сергей Юров рассказал о планах развития социальной инфраструктуры, транспорта, благоустройства, образования, культуры и спорта в Балашихе.

Глава округа и начальники профильных управлений ответили на вопросы военнослужащих, преподавателей и членов их семей. Особое внимание уделили обращениям по дорогам, транспорту, медицине, спорту, ЖКХ, благоустройству, образованию и культуре.

Сергей Юров отметил, что формат живого диалога позволяет оперативно выявлять и решать актуальные задачи. Все обращения, поступившие на встрече, взяли в работу.

В Балашихе регулярно проводят выездные встречи с жителями в разных районах города для быстрого реагирования на их запросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.