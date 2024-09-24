Глава Балашихи передал гуманитарную помощь мобилизованному из Балашихи

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с участником специальной военной операции с позывным «Гагарин». Глава округа передал бойцу необходимую гуманитарную помощь. В составе груза запчасти для автобуса, набор инструментов, маскировочные сети, устройства РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рад был вновь встретиться с нашим мобилизованным и передать гуманитарную помощь. Житель Балашихи отправился на фронт в 2022 году, мы уже встречались во время прошлого отпуска „Гагарина“ — тогда его отпустили встретить супругу и дочь из роддома. Сегодня вновь возвращаем его на фронт с важным грузом — необходимыми для выполнения боевых задач вещами, которые собрали наши жители, волонтеры и городские предприятия», — сказал глава округа Сергей Юров.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.