Глава Балашихи Юров передал пассажирский автобус детскому дому в Донецке

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, депутат совета депутатов округа Сергей Щукин и президент одного из подмосковных отделений российского мотоклуба «Ночные волки» Николай Клименко передали пассажирский автобус «Газель» на 18 посадочных мест в детский социальный центр в Донецк, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Там живут дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Отсюда ребят распределяют в интернаты, детские дома и ищут родственников.

«Совместно с нашими волонтерами, общественной палатой Балашихи, спонсорами, мы оказываем большую помощь для ребят, находящихся в зоне СВО. Огромная благодарность нашим предприятиям, тем, кто в городе занимает активную позицию и, по мере возможностей, помогает. Сегодня у нас еще одно благое дело», — сказал Юров.

Гуманитарная миссия из Балашихи поможет учреждению в перевозке детей. При поступлении им требуются проходить медицинские осмотры в поликлиниках или больницах города. Существующий парк устарел, он небезопасный, поэтому автобус из Балашихи будет соответствовать актуальным запросам центра, в том числе из соображений безопасности.

В Донецкий социальный центр «Газель» из Балашихи приедет не одна, а с подарками от главы Балашихи Сергея Юрова. Ребятам передадут спортинвентарь, канцтовары, развивающие игры и воздушные шарики.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.