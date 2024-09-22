Гладков раскрыл размер компенсации пострадавшим в Белгородской области

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Гладков: компенсация белгородцам за аренду жилья составит от 20 до 40 тыс

На портале Госуслуг запущен специальный сервис. Через него могут получить помощь те жители Белгородской области, чей населенный пункт обстреливается, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Через сервис можно оформить частичную компенсацию за аренду жилья. Из бюджета Белгородской области заплатят 20 тыс. рублей. Многодетным семьям выдадут 40 тыс.

За трое суток сервисом на Госуслугах уже воспользовались 140 россиян. Гладков считает, что создание такой системы — правильное решение.

Ранее украинские войска атаковали машину в Белгородской области с помощью беспилотника. Тогда получили ранения два местных жителя.