Гладков объявил о ракетной опасности над Белгородской областью

Над всеми частями Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и бомбоубежища. Там рекомендовалось оставаться до получения уведомления от властей.

Однако уже через несколько минут Гладков написал, что был дан отбой ракетной опасности. Жители могут выйти из подвалов.

Ранее мирный житель пострадал в Белгородской области при ударе дрона ВСУ. Дрон атаковал легковой автомобиль.