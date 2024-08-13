Гладков объявил о ракетной опасности над Белгородской областью
Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность
Над всеми частями Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он призвал местных жителей спуститься в подвалы и бомбоубежища. Там рекомендовалось оставаться до получения уведомления от властей.
Однако уже через несколько минут Гладков написал, что был дан отбой ракетной опасности. Жители могут выйти из подвалов.
Ранее мирный житель пострадал в Белгородской области при ударе дрона ВСУ. Дрон атаковал легковой автомобиль.