Гимназия № 5 Домодедова проводит «Умные каникулы» с мастер-классами по 2 языкам

В Домодедовской гимназии № 5 стартовал проект «Умные каникулы», который проходит в июне и включает увлекательные мастер-классы, такие как изучение испанского и китайского языков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Умные каникулы — это уникальный проект и традиция нашей гимназии. В этом году мы снова стали грантополучателями программы. Наши педагоги внедряют формы работы с детьми, выходящие за рамки обычных уроков, которые развивают как интеллектуальные способности, так и соревновательный момент», — сказала заместитель директора школы Юлия Шубенкова.

Занятия в рамках проекта представлены в увлекательном формате, формируя различные траектории — интеллектуальную, патриотическую, общественную и спортивную. Ученики выбирают мастер-классы по своим интересам, среди которых есть музыкальные и художественные занятия.

Специальные гости из политехнического университета также учат школьников управлению беспилотными наземными транспортными средствами.

«Сегодня они учатся управлять беспилотной техникой и узнают о ее актуальности в гражданской жизни», — прокомментировал Александр Дементьев, представитель проектной деятельности университета.

Ученики активно пробуют себя в управлении беспилотниками.

«Я узнал, как делают вездеходы и из чего они состоят. Я видел беспилотники и управлял ими», — поделился своими впечатлениями Сергей Хаецкий, ученик гимназии.



Такие же «Умные каникулы» проходят и в Домодедовской школе № 9, где родителям и главе округа Евгении Хрусталевой были показаны занятия. «Некоторые дети остаются дома в летний период, и мы создаем для них возможность провести время с учителями, раскрываясь с новой стороны», — отметила куратор проекта Нина Седых.

Проект охватывает учеников со 2 по 8 классы и 10-классников, формируя группы до 20 человек. В этом году в проекте участвует 100 школ Подмосковья, а с каждым годом число участников растет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.