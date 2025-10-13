сегодня в 18:11

Гимнастка из Щелкова взяла бронзу на Первенстве Московской области

В городском округе Раменское с 8 по 11 октября 2025 года, на базе спортивного комплекса «Борисоглебский», проходило Первенство Московской области по художественной гимнастике. Соревнования собрали свыше 300 юных гимнасток из 50 разных организаций Подмосковья.

В числе участниц — и воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. Девушки показали высокий уровень подготовки. Так, например, Кира Коптева завоевала бронзу в упорной борьбе в возрастной группе 2011-го г. р. По программе кандидатов в мастера спорта принимало участие 127 гимнасток.

Дарина Кустяева и Анастасия Иванюхина вошли в 40 сильнейших гимнасток Московской области по программе кандидатов в мастера спорта, а по программе 1 разряда среди 126 гимнасток Валерия Козлова вошла в 40 сильнейших гимнасток Подмосковья.

Спортсменок подготовила тренер Екатерина Байбородина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.