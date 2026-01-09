Гигантский медведь оккупировал подвал дома жителя Лос-Анджелеса на 37 дней

сегодня в 17:48

NYP: в США 250-килограммовый медведь прожил в подвале жилого дома 37 дней

Живущий по соседству хищник не давал покоя хозяину дома. Незваный гость разрушал подвал и издавал неприятный запах, из-за чего мужчине пришлось обратиться в компанию The Bear League, которая занимается чрезвычайными ситуациями с медведями.

Специалистам понадобилось 20 минут, чтобы прогнать 250-килограммового медведя. Животного напугали выстрелы шариками, которые были наполнены растительным маслом.

По словам хозяина дома, спустя некоторое время косолапый пытался вновь забраться в подвал, однако наступил на электрический коврик, который оставили сотрудники компании. С тех пор медведь не появлялся.

Ранее медведь вломился в школу в Индии и попытался утащить с собой ребенка. Учителям удалось отбить шестиклассника, который серьезно пострадал.

