Гигантский медведь оккупировал подвал дома жителя Лос-Анджелеса на 37 дней
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Гигантский медведь оккупировал подвал дома жителя Лос-Анджелеса на 37 дней. Косолапого удалось прогнать пейнтбольными выстрелами, сообщает американская газета New York Post.
Живущий по соседству хищник не давал покоя хозяину дома. Незваный гость разрушал подвал и издавал неприятный запах, из-за чего мужчине пришлось обратиться в компанию The Bear League, которая занимается чрезвычайными ситуациями с медведями.
Специалистам понадобилось 20 минут, чтобы прогнать 250-килограммового медведя. Животного напугали выстрелы шариками, которые были наполнены растительным маслом.
По словам хозяина дома, спустя некоторое время косолапый пытался вновь забраться в подвал, однако наступил на электрический коврик, который оставили сотрудники компании. С тех пор медведь не появлялся.
Ранее медведь вломился в школу в Индии и попытался утащить с собой ребенка. Учителям удалось отбить шестиклассника, который серьезно пострадал.
