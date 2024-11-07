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Гигантская тыква из Подмосковья заняла 16 место в мировом конкурсе

Тыква, выращенная Алиной Романовой в подмосковном Ступино, заняла 16-е место на международном конкурсе гигантских тыкв Challenge 150. Вес тыквы составил 367 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году соревнование собрало садоводов, увлекающихся выращиванием гигантских овощей, со всего мира: США, Канады, Франции, Испании, Бельгии и Великобритании.

Алина Романова показала отличный результат, вырастив тыкву весом 367 кг. Что стало личным рекордом дачницы, который она планирует улучшить в следующем году.

«Моя тыква — потомок легендарной тыквы Скотта Баюка, я надеюсь, ее семена помогут вырастить еще более крупные плоды», — поделилась Алина Романова.

Участвующие в конкурсе растения своей вегетативной массой, включая листья, плети и тыкву, занимали площадь в 14 кв. метров. Как объясняет Алина, чем больше площадь, тем легче вырастить больший плод.

«Первое место занял Пол Бонгер. Он вырастил тыкву 656 кг, это для сравнения практически прошлогодний рекорд России — он был 771 кг. Рекорд России вырос на 60 кв. метров, этот — на 14. Невероятный результат», — объясняет Алина.

Вместе с Алиной в конкурсе участвовал и другой российский садовод Александр Чусов. Его тыква весом 301 кг отличалась красивой и правильной формой. Организаторы конкурса высоко оценили достижения российских участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.