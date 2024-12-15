Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион в воскресенье

Днем в воскресенье в Московском регионе будет от пяти до трех градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В воскресенье в Москве и области будут гололедица и снег. Ожидается облачная погода. Ветер юго-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от шести до четырех градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, снег и гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково самолет не смог припарковаться у рукава. Это произошло из-за сильного снегопада.