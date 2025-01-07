Гидрометцентр РФ: снег и гололед будут 7 января в Московском регионе

Днем во вторник в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

7 января в Московском регионе ожидается облачная погода, снег, переходящий в дождь, гололед и гололедица. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Ожидается облачная погода, осадки и гололедица. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать 7 января с 12:00 до 18:00 из-за ледяного дождя.