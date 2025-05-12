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Гидрометцентр РФ: дождь и сильный ветер придут в Московский регион 12 мая

Днем 12 мая в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в понедельник будет облачная погода. Ожидается дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями.

Местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на неделе после майских праздников будет похолодание. Столбик термометра опустится ниже отметки климатической нормы для этого времени года на 10 градусов.