Гидрометцентр РФ: дождь и гроза будут в Московском регионе 16 июня

Днем 16 июня в Москве и области будет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь. В некоторых районах возможна гроза. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Он действует до 21:00 16 июня.