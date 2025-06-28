Гидрометцентр предупредил о рекордно низких температурах для конца июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о редком для лета погодном явлении — в последние дни июня температура в центральных регионах опустится на 4 градуса ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости .

30 июня и 1 июля ночью столбики термометров покажут всего +5…+10°С, что станет одним из самых холодных показателей за последние 20 лет. Днём температура не поднимется выше +15…+18°С при обычных для этого периода +22…+25°С.

Холодный фронт с арктическими воздушными массами принесёт нехарактерную для начала лета погоду. Метеорологи отмечают, что подобные резкие похолодания в июне случаются не чаще раза в 5-7 лет.

Вильфанд подчеркнул, что уже со 2 июля температурный фон начнёт возвращаться к сезонным значениям. Однако этот эпизод демонстрирует растущую изменчивость погоды в условиях глобального изменения климата.