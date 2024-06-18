Гидрометцентр: почти весь ЦФО за сутки зальет ливнями

В Москве и Подмосковье снова ввели «желтый» уровень опасности из-за ливней

Синоптики Гидрометцентра России на официальном сайте сообщили, что 16 из 18 субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие сутки будет заливать дождями, засыпать градом, местами пройдут сильные грозы с порывистым ветром до 17 м/с.

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что в период до 09:00 по Москве среды, 19 июня, ожидаются грозы. Во время непогоды следует оставаться дома, а автомобилистам на дороге быть предельно внимательными. После вышеуказанного времени стихия должна утихнуть.

В Ивановской и Липецкой областях до 18:00 по Москве 18 июня, согласно прогнозам, выпадет град. В Брянской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях до конца дня ожидается усиление ветра от 12 до 18 м/с.

«Желтый» уровень погодной опасности — это потенциально опасная погода, которая может навредить человеку. Синоптики просят население ЦФО соблюдать меры безопасности, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей, а также не парковаться вблизи деревьев или ненадежных конструкций.

Накануне в Москве из-за сильного дождя под воду скрылись десятки автомобилей. Водителям пришлось спасаться из транспорта через окна.