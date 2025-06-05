GFCN анонсировали запуск бесплатных образовательных проектов для фактчекеров по всему миру

На сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) появятся лекции, мастер-классы и семинары на тему фактчекинга. Об этом сообщили на первом полноформатном образовательном дне, который GFCN проводит совместно с «Мастерской новых медиа» в рамках Глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде.

В условиях роста дезинформации одним из ключевых направлений работы в современной информационной среде является фактчекинг. Поэтому важной задачей остается налаживание совместной работы представителей фактчекерского сообщества и обмен опытом, подчеркнули на панельной дискуссии «Фактчекинг как инструмент укрепления информационного суверенитета в международном пространстве». Для этого была учреждена Global Fact-сhecking Network, к сотрудничеству с которой присоединились уже более 55 экспертов из 37 стран.

«Наше первое знакомство состоялось на форуме „Диалог о фейках 2.0“, где мы заявили о создании ассоциации GFCN. Руководитель IFCN (Международная сеть фактчекинга) недавно заявил, что Россия не может создавать и модерировать фактчекинговые проекты. Это лучшее признание. <…> Наша цель в рамках Ассоциации — собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак.

Ключевая задача GFCN — противостояние дезинформации на глобальном уровне. На официальном сайте Ассоциации опубликовано уже 22 расследования, собравших в общей сложности свыше 2.5 миллионов просмотров, а их темы касаются самых разных событий в мире.

«Сейчас в число участниковGFCNвходят представители всех континентов, в том числе эксперты из Северной Америки и Европы. Мы стараемся собрать тех людей, которые говорят правду, и самое главное, что мы будем давать — обучение. Совсем скороGFCNбесплатно для любых стран запустит образовательные проекты: мастер-классы, лекции и семинары. Мы готовы сотрудничать с любыми изданиями, делиться своими стандартами, мы за правду и за объективность», — подчеркнул советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

Сегодня СМИ и социальные сети являются одним из главных источников информации. При этом площадки, которые рассказывают правду, страдают от информационного давления и сталкиваются с цензурой, подчеркнул эксперт GFCN, президент Национального института развития малой и средней промышленности (INAPMI) (Венесуэла) Ройгар Лопез Ривас. В условиях информационных войн есть большая необходимость как в развитии фактчекинга в отдельных странах, так и в сохранении информационного суверенитета, объяснил экспертGFCN, доктор философии, юрист и исследователь (Португалия) Алекхандре Геррейро.

Понятие «цифровая трансформация» включает в себя не только развитие технологий, но и изменение мышления и моделей поведения людей.

«Создание GFCN — это претензия на то, что система управления человеческими потоками неправильная. Возможно, стоит управлять ими на основе достоверных данных, по-другому посмотреть на миропорядок. Для этого необходимо консолидировать общество людей, которые понимают, что многополярный мир и антиколониальная политика — это нормально. Для этого нужны новые знания, сообщества и инструменты, которые мы можем использовать в своей медиапрактике и политической деятельности», — рассказал проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.