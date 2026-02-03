Герой России провел политический час для военнослужащих 1-й Армии ПВО в Балашихе

Герой России Иван Клещерев 2 февраля встретился с личным составом 1-й армии ПВО особого назначения в микрорайоне Северный Балашихи, чтобы обсудить вопросы адаптации ветеранов и меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 2 февраля прошел политический час для военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Встречу провел Герой России, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Он рассказал участникам о действующих федеральных программах по адаптации ветеранов боевых действий и ответил на вопросы о мерах социальной поддержки бойцов. Военнослужащие обсудили актуальные задачи, стоящие перед Вооруженными силами, и вопросы взаимодействия с населением.

Иван Клещерев подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся регулярно и способствуют повышению эффективности военной службы и укреплению морально-психологического состояния личного состава.

1-я армия ПВО особого назначения обеспечивает противовоздушную оборону большей части европейской территории России, включая Москву, и несет боевое дежурство полным составом более трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.