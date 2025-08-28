Герой России Людмила Болилая встретилась со ступинскими подростками

В рамках проекта «Диалоги с героями» в центре «Армеец» города Ступино активисты смогли лично пообщаться со ступинской медсестрой, ефрейтором и Героем России Людмилой Болилой, сообщили в пресс-службе округа.

История о мужестве и самопожертвовании стала главной темой встречи ступинской молодежи с участницей спецоперации.

Событие собрало волонтеров, юнармейцев и представителей Молодежки Народного Фронта. Диалог открыл председатель Совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев.

Центральной частью встречи стал рассказ Людмилы Болилой о службе и о боевом эпизоде, который навсегда изменил ее жизнь. Во время атаки на армейские позиции она спасла жизнь раненому сослуживцу, закрыв его своим телом от разрыва кассетного боеприпаса. Сама Людмила при этом получила тяжелейшие ранения.

После долгого лечения медсестра продолжает жить полной жизнью, уделяя все время семье и воспитанию сына. В ходе диалога молодые люди задавали вопросы о службе, о принятии решений в критической ситуации и о том, что помогает сохранять силу духа.

«Услышать такую историю не из новостей, а от человека, который все это пережил, — это совершенно другие эмоции. Подвиг Людмилы — пример того, что героизм и самопожертвование существуют и сегодня, как и во времена прадедов. Такие встречи действительно помогают понять, что такое долг и любовь к Родине», — поделился впечатлениями участник встречи.

Организаторы подчеркнули, что такие диалоги проводят параллель с подвигами медсестер и санинструкторов времен Великой Отечественной войны, демонстрируя преемственность поколений защитников Отечества. Встреча завершилась неформальным общением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.