Герой РФ и участник СВО Шоломов побеседовал со школьниками Орехово-Зуева

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Юлия Дубинина совместно с отцом Героя России Николаем Осокиным пригласили Максима Шоломова в музей СВО в Центре детского творчества им. Алексея Осокина, где он пообщался с ребятами. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Максим Шоломов — кадровый офицер — вырос в семье офицера-танкиста и школьного учителя. С начала СВО в составе одной из рот, приданной 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 41-й гвардейской общевойсковой армии, принимал участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

В течение недели российские бойцы держали оборону, но противнику удалось зайти с тыла. Чтобы сберечь людей, дали команду эвакуироваться. Максим Шоломов прикрывал своих, отстреливался, забрасывал неприятеля гранатами. Только в тот день Максим уничтожил 13 противников, но и сам получил тяжелые травмы: ему осколками по плечо отсекло левую руку, повредило легкое и сломало четыре ребра. Но офицер продолжил командовать операцией. Подоспела БМП, в которую погрузили получивших тяжелые ранения, в том числе и Максима, но ее накрыло огнем вражеской артиллерии.

Капитан потерял правую руку, его сильно обожгло, и до того, как сдетонировали снаряды, он смог буквально вытолкать из машины товарища и только потом выбрался сам.

За личное мужество, отвагу и героизм Максим получил золотую звезду Героя России. Пройдя реабилитацию и научившись обращаться с протезами, Максим Шоломов принял решение заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.