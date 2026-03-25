Герои СВО глазами детей: уникальная выставка открывает свои двери в Госдуме

25 марта в 10:00 в Государственной Думе состоится торжественная церемония открытия выставки «Мой папа — Герой», организованной Комитетом Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и Правительства Подмосковья. Представленная экспозиция стала результатом проведения одноименного регионального художественного фестиваля, сообщает пресс-служба организаторов.

«С мая по октябрь 2025 года художественный фестиваль „Мой папа — Герой!“ проходил в Подмосковье, мы провели 115 мастер-классов и объединили сотни мальчишек и девчонок из семей Героев-участников спецоперации. Под чутким руководством наставников — опытных художников и волонтеров — ребятишки познакомились с основами портретной живописи, написали портреты своих отцов. Из работ мы сформировали полноценную экспозицию, которая уже была показана в Доме Правительства Московской области и Музее Победы, а сегодня открылась в Государственной Думе», — рассказал инициатор фестиваля и выставки, депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов.

В состав экспозиции вошел уникальный визуальный архив: сотни работ, каждая из которых — личная история членов семей Героев СВО, рассказанная языком искусства и наполненная детскими любовью, теплом, переживаниями.

В открытии выставки примут участие заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова (участие финально не подтверждено), председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова, председатель Комитета Государственной Думы по спорту Олег Матыцин, председатели других Комитетов Государственной Думы, представители парламентских фракций и Правительства Московской области.